Узбекистан и Беларусь подписали дорожную карту по развитию сотрудничества

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подписали 2 ноября 2018 г план мероприятий (дорожную карту) по развитию сотрудничества двух стран.

Как сообщает пресс-служба правительства Беларуси, дорожная карта включает более 100 мероприятий для развития двусторонней торговли товарами и услугами, обеспечения на взаимной основе доступа на рынки сторон, взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, легкой промышленности, фармацевтики и здравоохранения, строительства, нефтехимии, энергетики. Блок мероприятий касается гуманитарного сотрудничества и развития межрегионального сотрудничества, установления побратимских связей.

Так, предусмотрена поставка в Узбекистан продукции белорусской деревообработки и товаров народного потребления, МАЗов - на 2 млн долл, тракторов МТЗ - на $5 млн. БелАЗ готов принять участие в тендерах на поставку техники. Стороны организуют взаимные поставки продовольствия, проработают возможный экспорт белорусского солода и сахара, Узбекистан готов увеличить объемы поставок сухофруктов. Объем взаимной торговли плодоовощной и иной продукцией должен вырасти до $10 млн в год. В Минске может появиться торговый дом или магазин узбекских товаров.

Беларусь и Узбекистан проработают создание совместных производств молока, лекарственных препаратов, медтехники, мини-тракторов и навесного оборудования, а также велосипедов, совместного транспортно-логистического предприятия. Белорусские организации помогут построить в Узбекистане современные молочно-товарные фермы.

Беларусь также намерена войти в узбекский хлопково-текстильный кластер - для этого будет реализован проект по строительству прядильной, ткацкой и отделочной фабрик.