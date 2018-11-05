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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии введена в эксплуатацию шестиполосная транспортная развязка

CA-NEWS (MNG) - В юго-западном предместье столицы Монголии 2 ноября состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию шестиполосной транспортной развязки, строительство которой финансировалось за счет льготных кредитов и безвозмездной помощи со стороны КНР, сообщает Жэньминь жибао.

Выступая на церемонии ее открытия, глава столичной администрации и мэр Улан-Батора Сундуйн Батболд выразил благодарность посольству Китая в Монголии и всем участвовавшим в этом лицам за успешное завершение этого проекта.

В своем выступлении временный поверенный в делах посольства КНР в Монголии Ян Циндун сказал, что китайско-монгольское деловое сотрудничество усиленно развивается. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день в Монголии реализуется множество проектов за счет льготных кредитов и безвозмездной помощи со стороны КНР, включая запуск проекта по строительству очистного сооружения и перепланировку юрточных районов в Улан-Баторе.

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