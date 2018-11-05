Жительница Тараза продавала несуществующие шубы через соцсети

CA-NEWS (KZ) - Жительница Тараза подозревается в совершении интернет-мошенничества.

По данным Департамента полиции Астаны, она создавала в Instagram фейковые аккаунты и предлагала шубы и другие меховые изделия по ценам гораздо ниже рыночных.

Девушка размещала красочные фотографии с шубами, указывала адреса торговых домов с ложными адресами. Переписку с клиентами вела через WhatsApp, чтобы ее не опознали по голосу. Завлекая покупателей, она обещала доставку и просила перечислить 100% предоплату на Qiwi-кошельки. Потерпевшие перечисляли от 100 до 300 тыс. тенге на счета мнимого продавца.

После получения денег злоумышленница блокировала номера, удаляла аккаунты, выключала мобильные телефоны. Таким образом ей удалось обмануть 7 граждан на общую сумму 1,5 млн тенге.

В настоящее время в отношении задержанной проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество».