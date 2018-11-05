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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Илон Маск показал видео из скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом

CA-NEWS (CA) - Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал видео из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом, предназначенного для новой транспортной системы.

«Преодолел весь тоннель, - написал Маск, комментируя видео. - Тревожно длинный».

Тоннель, построенный The Boring Company, планируется открыть 10 декабря.

Ранее Илон Маск сообщал, что тоннель под Лос-Анджелесом практически готов к эксплуатации. Он добавил, что его планируется открыть 10 декабря. Строительством тоннеля занимается The Boring Company. Маск основал ее в 2016 году. По его замыслу, подземные тоннели помогут избавить город от пробок и станут альтернативой наземному общественному транспорту.

В августе 2017 года власти Лос-Анджелеса дали разрешение на строительство тестового тоннеля длиной больше трех километров.

Предполагается, что по системе тоннелей будут перевозиться как автомобили, так и пассажиры в беспилотных электробусах.

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