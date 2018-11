Илон Маск показал видео из скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом

CA-NEWS (CA) - Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал видео из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом, предназначенного для новой транспортной системы.

«Преодолел весь тоннель, - написал Маск, комментируя видео. - Тревожно длинный».

Walked full length of Boring Co tunnel under LA tonight. Disturbingly long. On track for opening party Dec 10. Will be very one-dimensional.