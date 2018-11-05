По факту смерти каскадера в Алматы возбуждено уголовное дело
- Казахстан, происшествия
- 15:54, 05 ноября 2018
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CA-NEWS (KZ) - По факту смерти каскадера Касыма Жумагужина возбуждено уголовное дело.
По данным Департамента полиции Алматы, расследованием факта смерти К.Жумагужина, 1984 года рождения, имевшим место в ночь на 3 ноября в ночном клубе ТБС, занимается следственный отдел Управления полиции Медеуского района.
Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению точных причин смерти, по результатам которых будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
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