В Самарканде впервые пройдет Азиатский форум по правам человека

CA-NEWS (UZ) - В узбекском городе Самарканд впервые пройдет Азиатский форум по правам человека, сообщает международный пресс-клуб (МПК) Узбекистана в своем Telegram-канале.

«Двадцать второго-двадцать третьего ноября 2018 года в городе Самарканд состоится Азиатский форум по правам человека, посвященный 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека», - говорится в сообщении.

Также была объявлена регистрация для СМИ на данное мероприятие.

На форуме ожидается участие глав международных и региональных организаций, руководства ООН, ОБСЕ, ЕС, Организации исламского сотрудничества, делегаций парламентов, судебных органов зарубежных стран, руководителей национальных институтов по правам человека, представителей экспертного сообщества.