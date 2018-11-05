В Самарканде впервые пройдет Азиатский форум по правам человека
- Узбекистан, общество
- 16:43, 05 ноября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В узбекском городе Самарканд впервые пройдет Азиатский форум по правам человека, сообщает международный пресс-клуб (МПК) Узбекистана в своем Telegram-канале.
«Двадцать второго-двадцать третьего ноября 2018 года в городе Самарканд состоится Азиатский форум по правам человека, посвященный 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека», - говорится в сообщении.
Также была объявлена регистрация для СМИ на данное мероприятие.
На форуме ожидается участие глав международных и региональных организаций, руководства ООН, ОБСЕ, ЕС, Организации исламского сотрудничества, делегаций парламентов, судебных органов зарубежных стран, руководителей национальных институтов по правам человека, представителей экспертного сообщества.
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