РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Самарканде впервые пройдет Азиатский форум по правам человека

CA-NEWS (UZ) - В узбекском городе Самарканд впервые пройдет Азиатский форум по правам человека, сообщает международный пресс-клуб (МПК) Узбекистана в своем Telegram-канале.

«Двадцать второго-двадцать третьего ноября 2018 года в городе Самарканд состоится Азиатский форум по правам человека, посвященный 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека», - говорится в сообщении.

Также была объявлена регистрация для СМИ на данное мероприятие.

На форуме ожидается участие глав международных и региональных организаций, руководства ООН, ОБСЕ, ЕС, Организации исламского сотрудничества, делегаций парламентов, судебных органов зарубежных стран, руководителей национальных институтов по правам человека, представителей экспертного сообщества.

print
  • Делегация талибов впервые приедет на консультации по Афганистану в Москву
  • Трамп опроверг сообщения о приказе стрелять по мигрантам на границе с Мексикой
  • СМИ сообщили о закрытии аэропорта в Андижане
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×