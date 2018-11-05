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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Италии 13 человек и мэра города Фускальдо арестовали по делу о коррупции

CA-NEWS (CA) - В итальянском городе Фускальдо арестовали 14 человек по подозрению в коррупции, в том числе мэра города Джанфранко Рамундо, его заместителя, советников, госсслужащих, а также индивидуальных предпринимателей, сообщают ANSA, Rai News и Quicosenza.

Из 14 арестованных 12 находятся под стражей, а двое — под домашним арестом, отмечает Quicosenza. Всего в операции по задержанию принимало участие более 100 военнослужащих. В рамках дела было конфисковано активов у подозреваемых на сумму €215 тыс. Всего фигурантами уголовных дел стали 20 человек.

Их обвиняют в административных нарушениях, оказании давления и превышении должностных полномочий. Фигурантов подозревают также в растрате, нарушении в проведении публичных торгов и в сговоре при выборе подрядчиков.

У подозреваемых арестованы активы на сумму 215 тыс. евро. Сумма причиненного ими ущерба оценивается в 7,5 млн евро.

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