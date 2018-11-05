Назарбаев ратифицировал договор о демаркации казахстанско-кыргызстанской госграницы

CA-NEWS (KZ) - Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации договора между Казахстаном и Кыргызстаном о демаркации государственной границы, подписанного 25 декабря 2017 года в Астане в рамках официального визита президента КР Сооронбая Жээнбекова в РК.

Согласно документу, начальной точкой госграницы является точка стыка государственных границ Кыргызстана, Казахстана и Китая, определенная соглашением между странами о точке стыка госграниц от 25 августа 1999 года. Конечной точкой госграницы является точка стыка государственных границ КР, РК и КНР, определенная соглашением о точке стыка госграниц трех государств от 15 июня 2001 года.

Протяженность демаркированной линии госграницы составляет 1257,07 км. Стороны на демаркированной линии госграницы установили 683 пограничных знака.