РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев ратифицировал договор о демаркации казахстанско-кыргызстанской госграницы

CA-NEWS (KZ) - Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации договора между Казахстаном и Кыргызстаном о демаркации государственной границы, подписанного 25 декабря 2017 года в Астане в рамках официального визита президента КР Сооронбая Жээнбекова в РК.

Согласно документу, начальной точкой госграницы является точка стыка государственных границ Кыргызстана, Казахстана и Китая, определенная соглашением между странами о точке стыка госграниц от 25 августа 1999 года. Конечной точкой госграницы является точка стыка государственных границ КР, РК и КНР, определенная соглашением о точке стыка госграниц трех государств от 15 июня 2001 года.

Протяженность демаркированной линии госграницы составляет 1257,07 км. Стороны на демаркированной линии госграницы установили 683 пограничных знака.

print
  • Трамп опроверг сообщения о приказе стрелять по мигрантам на границе с Мексикой
  • Делегация талибов впервые приедет на консультации по Афганистану в Москву
  • СМИ сообщили о закрытии аэропорта в Андижане
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×