Казахстан ратифицировал договор о точке стыка госграницы с Туркменистаном и Узбекистаном
|Предыстория: Местность Шорказаклы станет точкой стыка границ Казахстана, Узбекистана и Туркменистана
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 5 ноября подписал закон о ратификации договора между РК, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка государственных границ трех государств.
Согласно документу, точка стыка находится в северной части солончака Шорказаклы, южнее чинка Капланкыр.
Ранее депутат мажилиса Каракен Куралай отмечала, что название Шорказаклы носит узбекские корни, в Туркменистане его называют Казаклысор, а казахстанская сторона никак не именует данную местность. Она интересовалась, будет ли данная местность иметь единое понимание в трех странах.
На что в Министерстве иностранных дел РК ответили, что государства будут использовать название Шорказаклы.
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