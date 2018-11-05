Казахстан ратифицировал договор о точке стыка госграницы с Туркменистаном и Узбекистаном

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 5 ноября подписал закон о ратификации договора между РК, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка государственных границ трех государств.

Согласно документу, точка стыка находится в северной части солончака Шорказаклы, южнее чинка Капланкыр.

Ранее депутат мажилиса Каракен Куралай отмечала, что название Шорказаклы носит узбекские корни, в Туркменистане его называют Казаклысор, а казахстанская сторона никак не именует данную местность. Она интересовалась, будет ли данная местность иметь единое понимание в трех странах.

На что в Министерстве иностранных дел РК ответили, что государства будут использовать название Шорказаклы.