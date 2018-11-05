РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сагинтаев вручил премии Digital Bridge Awards

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 5 ноября принял участие в международном инновационном форуме Digital Bridge.

В ходе пленарной сессии форума глава правительства РК, премьер-министр Эстонии Юри Ратас и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков обсудили с международными экспертами глобальные тренды развития цифровой экономики, в том числе цифрового предпринимательства и потенциал Казахстана на глобальном рынке.

По словам Б.Сагинтаева, цель форума Digital Bridge — создать на площадке Астаны виртуальный мост между Европой и Азией, и тот факт, что в Астану прибыли премьер-министр Эстонии и большие делегации из различных стран, уже доказывает, что цель достигается.

«Казахстан сегодня находится между Европой и Азией: с одной стороны — Китай с населением в более миллиарда человек, с другой — европейский рынок с более 500 млн человек. Поэтому здесь должна проводиться большая работа. Мир очень быстро меняется: для установления контактов с потенциальными партнерами и инвесторами не обязательно ездить друг к другу. Подобные площадки как сегодняшний форум позволяют привлекать международных инвесторов и ИТ-стартапы, получить возможность обменяться опытом цифровизации с разными странами и провести встречи с потенциальными деловыми партнерами», - отметил он и выразил уверенность в том, что сегодняшний форум найдет свое продолжение в будущем и с каждым годом будет расширяться и станет глобальной площадкой, на которой устанавливаются большие контакты.

В рамках форума состоялась церемония вручения премии Digital Bridge Awards. Так, премию в номинации «Лучшая ИТ-компания» присуждена проекту «Documentolog» (первая казахстанская платформа, позволяющая автоматизировать кадровое делопроизводство, при этом сократив бумажную работу). В номинации «Лучший цифровой офис» победителем стал проект «Онай» (средство электронной оплаты проезда в общественном транспорте). Награда в номинации «Лучшая цифровая инициатива» была вручена Министерству здравоохранения РК за лучший цифровой офис среди центральных государственных органов и акиматов.

print
  • Делегация талибов впервые приедет на консультации по Афганистану в Москву
  • СМИ сообщили о закрытии аэропорта в Андижане
  • Трамп опроверг сообщения о приказе стрелять по мигрантам на границе с Мексикой
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×