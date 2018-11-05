Сагинтаев вручил премии Digital Bridge Awards

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 5 ноября принял участие в международном инновационном форуме Digital Bridge.

В ходе пленарной сессии форума глава правительства РК, премьер-министр Эстонии Юри Ратас и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков обсудили с международными экспертами глобальные тренды развития цифровой экономики, в том числе цифрового предпринимательства и потенциал Казахстана на глобальном рынке.

По словам Б.Сагинтаева, цель форума Digital Bridge — создать на площадке Астаны виртуальный мост между Европой и Азией, и тот факт, что в Астану прибыли премьер-министр Эстонии и большие делегации из различных стран, уже доказывает, что цель достигается.

«Казахстан сегодня находится между Европой и Азией: с одной стороны — Китай с населением в более миллиарда человек, с другой — европейский рынок с более 500 млн человек. Поэтому здесь должна проводиться большая работа. Мир очень быстро меняется: для установления контактов с потенциальными партнерами и инвесторами не обязательно ездить друг к другу. Подобные площадки как сегодняшний форум позволяют привлекать международных инвесторов и ИТ-стартапы, получить возможность обменяться опытом цифровизации с разными странами и провести встречи с потенциальными деловыми партнерами», - отметил он и выразил уверенность в том, что сегодняшний форум найдет свое продолжение в будущем и с каждым годом будет расширяться и станет глобальной площадкой, на которой устанавливаются большие контакты.

В рамках форума состоялась церемония вручения премии Digital Bridge Awards. Так, премию в номинации «Лучшая ИТ-компания» присуждена проекту «Documentolog» (первая казахстанская платформа, позволяющая автоматизировать кадровое делопроизводство, при этом сократив бумажную работу). В номинации «Лучший цифровой офис» победителем стал проект «Онай» (средство электронной оплаты проезда в общественном транспорте). Награда в номинации «Лучшая цифровая инициатива» была вручена Министерству здравоохранения РК за лучший цифровой офис среди центральных государственных органов и акиматов.