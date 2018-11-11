Консульства Узбекистана будут помогать гражданам страны, оказавшимся за рубежом без средств существования

CA-NEWS (UZ) - В Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошло обсуждение проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Консульский устав Республики Узбекистан», сообщило "Народное слово".

Депутаты обсудили законопроект, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Консульский устав Республики Узбекистан. Поменяются правовые и организационные основы осуществления консульской деятельности, функции консульских должностных лиц по защите за границей прав и законных интересов граждан и юридических лиц Республики Узбекистан путем предоставления им своевременной всесторонней консульско-правовой и другой помощи.

В Консульском уставе предусмотрены вопросы, касающиеся репатриации граждан Узбекистана и выдачи сертификатов на возвращение в случае утери либо истечения срока действия паспорта и других проездных документов, оказание услуг по легализации иностранных официальных документов. Консульства будут помогать гражданам страны, оказавшимся за рубежом без средств существования.

Принятие законопроекта послужит защите национальных интересов страны и обеспечению соблюдения прав и законных интересов граждан Узбекистана за рубежом.