Алматы и Ростов-на-Дону свяжет прямой авиарейс

CA-NEWS (KZ) - Алматы и Ростов-на-Дону свяжет прямой авиарейс. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании «Азимут» Павел Екжанов.

По его словам, рейс планируется открыть в конце декабря.

Авиакомпания «Азимут» – новый авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону). На сегодняшний день в парке компании насчитываются 8 современных воздушных судов SSJ-100. Всего же маршрутная сеть авиаперевозчика насчитывает сегодня 32 направления по регионам России, а также по городам стран ЕАЭС.