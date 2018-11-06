Сборная Китая возглавляет общекомандный зачёт на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде

CA-NEWS (TM) - В пятый соревновательный день чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде определились победители в весовой категории 64 кг у женщин. Доминирующим на первенстве азиаткам бросила вызов спортсменка из Румынии Тома Лоредана. Однако ей не удалось одолеть рекордный вес в 112 кг и чемпионское звание досталось Дэн Вэй (Китай). «Бронза» – у Карины Горичевой из Казахстана, сообщает туркменское госинформагентство.

В дисциплине толчок китайской спортсменке не было равных. В первой попытке она подняла 135 кг, это позволило ей установить мировой рекорд в сумме. Дальше она улучшила это достижение ещё на три килограмма и выиграла эту дисциплину по сумме двоеборья. Третья попытка тоже завершилась удачно. На счету Дэн Вэй – три золота и три мировых рекорда (толчок 140 кг, сумма 252).

Второй в толчке и третьей по сумме упражнений стала Раттанаван Вамалун из Таиланда. «Бронза» в толчке и «серебро» в сумме – у Ун Сим Рим из КНДР.

На счету сборной Туркменистана по-прежнему – две серебряные и одна бронзовая медали.

Успешное выступление спортсменов из Китая позволило им возглавить общекомандный зачёт, обойдя команду из Таиланда.

6 ноября определятся победители в категории 71 кг у женщин и 89 кг у мужчин.