Самарская и Западно-Казахстанская области развивают сотрудничество в социально-культурной сфере, АПК и торговле

CA-NEWS (KZ) - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с делегацией Западно-Казахстанской области во главе с акимом Алтаем Кульгиновым, сообщает посольство Казахстана в России.

«Сегодня в Самарской области представительная делегация Западно-Казахстанской области – наших друзей, партнеров, добрых соседей, с которыми нас связывает многолетняя история», – отметил губернатор в приветственном слове.

По его словам, визит гостей состоялся в преддверии XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет 9 ноября в Петропавловске с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

Глава региона также отметил, что у областей имеется много направлений для взаимовыгодных отношений практически во всех сферах: экономике, АПК, животноводстве, туризме, в сфере детского отдыха и т.д.

«У наших регионов много направлений для сотрудничества, часть из них мы уже реализовали. Рассчитываю, что в ходе наших переговоров вы найдете здесь надежных партнеров, и это партнерство позволит повышать уровень благосостояния наших граждан, создавать новые рабочие места», - сказал Д.Азаров.

В свою очередь бизнесмены ЗКО рассказали о направлениях, по которым они хотели бы работать вместе с Самарским регионом. Речь шла об открытии совместных производств на территории области и обмене опытом. Казахстанские компании, в частности, выразили готовность наладить сотрудничество в области животноводства и сельского хозяйства, рассматривается возможность создания в регионе современных и высокотехнологичных предприятий в сфере АПК. Гостям рассказали о льготах для бизнеса в Самарской области, презентовали особую экономическую зону Тольятти.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма. По словам губернатора, десятки тысяч жителей Самарской области ездят в Казахстан на рыбалку, охоту, а также посмотреть достопримечательности. А.Кульгинов предложил подумать над проектом по организации регулярного авиасообщения между областями.

По итогам встречи они подписали соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве Самарской и Западно-Казахстанской областей.

Отмечается, что в 2017 году товарооборот между регионами составил 400 млн евро, а за 6 месяцев 2018 года он был увеличен на 10,8% – свыше 200 млн евро.