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  6 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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С начала 2018 года валютные резервы Монголии сократились на 3,8%

CA-NEWS (MNG) - С начала 2018 года валютные резервы Монголии сократились на 3,8%, составив $2,8 млрд, сообщает Xinhua со ссылкой на центральный банк (ЦБ) страны.

Специалисты отмечают, что в рамках денежно-кредитной политики на 2019 год ЦБ Монголии решил увеличить золотовалютные резервы как минимум до $6,5 млрд в среднесрочной перспективе.

Ожидается, что увеличению валютных резервов Монголии будет способствовать поступление на счет ЦБ Монголии пятого транша финансовой помощи в рамках реализации программы расширенного финансирования в размере 36,22 млн долларов США.

По предварительному прогнозу Центробанка, в 2019 году валютные резервы Монголии составят $3,8 млрд, а к 2020 году - $4 млрд.

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