В Узбекистане увеличат цены на отопление и горячую воду

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане, вслед за ростом цен на бензин, электроэнергию и природный газ, вырастут тарифы на горячую воду и отопление.

Это предусмотрено постановлением правительства от 1 ноября 2018 года «О поэтапном изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы».

«Совету Министров Республики Каракалпакстан, администрациям областей и Ташкента совместно с Министерством финансов Узбекистана с 16 ноября 2018 года утвердить тарифы на тепловую энергию с ростом не более чем на 10 процентов для населения и, исходя из себестоимости – для других потребителей», – отмечается в документе.

Впереди узбекистанцев ждет двухэтапное повышение цен на электроэнергию и газ, сообщают местные СМИ. На первом этапе, с 16 ноября, цена на газ для бытовых потребителей вырастет до 320 сумов ($0,03) за кубометр, а с 1 июля 2019 года – до 350 сумов ($0,04) .

Также с 16 ноября стоимость киловатта электроэнергии вырастет до 250 сумов или $0,03 (сейчас 228 сумов 60 тийин), а с 1 июня 2019 года – до 280 сумов ($0,03).

Ўзбекистонликларни олдинда электр энергияси ва газ нархларини икки босқичли оширилиш жараёни кутиб турибди, деб хабар берди маҳаллий ОАВ. Биринчи босқичда 16 ноябрдан маиший истеъмолчилар учун бир куб метр газ 320 сўм, 2019 йил 1 июлдан бошлаб 350 сўмгача ошади.