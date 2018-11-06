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  6 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Хорога выступают с требованием убрать посты милиции после инцидента с перестрелкой с участием ОМОН Таджикистана
Предыстория: В Хороге сотрудники ОМОН МВД Таджикистана стреляли из травматического оружия в местных жителейПродолжение: Межведомственный штаб прокомментировал открытие стрельбы в Хороге сотрудниками ОМОН МВД Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В гороге Хорог, административном центре Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО) 6 ноября, примерно в 12 часов начался протест жителей, сообщает информагентство Ахбор. По словам очевидцев, десятки людей собрались у здания областной администрации с требованием убрать посты и вывести дополнительные силы правоохранительных органов из ГБАО.

Протест в Хороге проводится после стрельбы в ночь 4 ноября, в результате которой получили ранения два местных жителя. Жители обвиняют генерал-майора Хуршеда Мухаммадзода в том, что без основания начал стрельбу и оскорблял жителей.

Межведомственный штаб по обеспечению безопасности в ГБАО называет Хурсанда Мазорова, одного из неформальных лидеров региона в провоцировании молодых людей и заявляет, что руководитель постов был вынужден применением резиновых пуль предотвратить нападение группы местной молодежи от нападения на свою служебную машину.

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