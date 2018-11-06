«Коммерсантъ» назвал причину срыва полноценной встречи Путина и Трампа в Париже

CA-NEWS (CA) - Полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже не состоится из-за того, что против нее выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный европейский дипломатический источник, Макрон «попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не «затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи» по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

«Пока все задаются вопросом, с чем связано изменение формата встречи Путина и Трампа в Париже, которую анонсировали после визита (советника по национальной безопасности президента США) Джона Болтона в Россию, и придумывают ответы в стиле высокой политики, все оказалось банально: Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не «затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль «Король-солнце» еще жив. Но, как говорится, «се ля ви»», - сказал собеседник.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в Париж 11 ноября. Ранее ожидалось, что «на полях» юбилейных мероприятий они проведут полноценные переговоры.

Однако в понедельник Дональд Трамп заявил, что, встречи в верхах, вероятно, не будет. «Не уверен, что у нас будет встреча в Париже, вероятно, нет», - сказал господин Трамп. «Мы встретимся на полях саммита G20 (в Аргентине — ред.) и, видимо, затем у нас еще будет достаточно встреч», - сказал президент США.

«В Париже, действительно, скорее всего, обстоятельной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.