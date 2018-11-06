Центральный Банк Монголии за 9 месяцев текущего года приобрел 17,7 тонн золота

CA-NEWS (MNG) - С января по октябрь 2018 года общая сумма приобретенного центральным банком (ЦБ) Монголии золота достигла 17,7 тонн (более 624 тыс. унций), сообщает Xinhua.

Этот показатель вырос на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом в октябре ЦБ Монголии приобрел 3,4 тонны золота (119 тыс. унций) у старателей и золотодобывающих предприятий, что на 34 процента больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

По состоянию на октябрь курс покупки золота в Центральном банке Монголии составлял около 39 долларов США за грамм, что соответствует низкой ставке на Лондонской бирже металлов, отметили эксперты ЦБ.

При этом объем закупки золота будет расти в дальнейшем в рамках реализации проекта под названием «Национальное золото в пополнение Фонда сокровищ», добавили они.