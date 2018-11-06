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  6 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Археологическом музее Гамбурга прошла выставка «Маргиана–царство эпохи бронзы на территории Туркменистана»

CA-NEWS (TM) - В Археологическом музее Гамбурга 1 ноября состоялась церемония открытия археологической выставки «Маргиана – царство эпохи бронзы на территории Туркменистана», сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В церемонии приняли участие около 400 человек, среди которых были руководители ведомства по культуре города Гамбурга, руководители немецких музеев, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Гамбурге, представители научных кругов Германии, представители германских общественных организаций и компаний, а также представители туркменской диаспоры и обучающиеся в ФРГ туркменские студенты.

Для участия в данном мероприятии в Гамбург прибыла делегация Туркменистана под руководством директора государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана.

На выставке были представлены 219 экспонатов из трех государственных музеев Туркменистана – государственного музея государственного культурного центра Туркменистана, историко-краеведческого музея Марыйского велаята и Музея изобразительных искусств Туркменистана, которые презентуют уже во втором городе Германии богатую культуру Древней Маргианы.

Затем, в актовом зале музея состоялась церемония официального открытия выставки, в рамках которой с речью выступили директор Археологического музея Гамбурга Райнер-Мария Вайсс, директор государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана, сенатор по культуре и средствам массовой информации Гамбурга Карстена Брозда, а также профессор Технического университета Гамбурга Ханно Шаумбург.

В данных выступлениях отмечалось, что выставка,которая вслед за Берлином теперь будет проходитьв Гамбурге и Мангейме в течение 2018-2019 гг. внесет огромный вклад в развитие и укрепление культурных отношений между Туркменистаном и Германией и познакомит германскую общественность с историей и культурой туркменского народа.

Руководителем Туркменской делегации был отмечен успех выставки, представленной в Новом музее Берлина с апреля по сентябрь 2018 года, которая за столь короткий период смогла собрать 385 тысяч посетителей.

По окончании выступлений, гостям была представлена концертная программа, подготовленная мастерами искусств Туркменистана.

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