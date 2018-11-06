Назарбаев открыл Международный технологический парк IT-стартапов «Астана Хаб»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии официального открытия Международного технологического парка IT-стартапов «Астана Хаб».

Как сообщает пресс-служба Акорды, перед началом мероприятия глава государства ознакомился с проектами казахстанских стартап-компаний, осмотрел научно-исследовательские лаборатории, а также заслушал доклады о деятельности IT-университета и ходе реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

Выступая с приветственной речью, он заявил, что мероприятие является актуальным для Казахстана в условиях четвертой промышленной революции, и подчеркнул значимость процесса цифровизации в дальнейшем прогрессе страны и общества.

«Интернет, искусственный интеллект, технологии 3D-печати и блокчейн активно проникают во все сферы жизни человечества, и это является ключевой тенденцией современности. Цифровизация стала одним из важных факторов развития и конкурентоспособности государств. Ведущие страны мира, а также их объединения, такие как G-20 и Европейский союз, уже приняли свои стратегические документы по цифровизации», - отметил президент.

Он отдельно остановился на процессе реализации программы цифровизации в РК и достигнутых в данном направлении результатах.

«Казахстан одним из первых в СНГ начал внедрение электронных государственных услуг. В прошлом году мы запустили Третью модернизацию Казахстана. Уже есть конкретные достижения. Международный технопарк IТ-стартапов «Астана Хаб» должен стать ядром созданной в Казахстане инновационной экосистемы.

Участники технопарка смогут пользоваться упрощенным визовым и трудовым режимами, также им будут представлены налоговые и другие льготы. На его базе создан институт менторства, в рамках которого эксперты сопровождают стартап-команды», - сказал Н.Назарбаев.

Кроме того, глава государства акцентировал внимание на необходимости оказания содействия талантливой молодежи, вовлеченной в развитие IТ-технологий, и проинформировал присутствующих о создании в стране Клуба бизнес-ангелов (QazAngels), Ассоциации венчурных капиталистов и Фонда соинвестирования.