Протесты в Горно-Бадахшанской автономной области продолжаются

CA-NEWS (TJ) - Протесты в Горно-Бадахшанской автономной области продолжаются. К митингующим у здания администрации области в Хороге вышел и.о. председателя Горно-Бадахшанской Автономной Области Ёдгор Файзов, сообщает сайт Ахбор.

6 ноября, примерно в 12 часов десятки людей собрались у здания областной администрации в городе Хорог с требование убрать посты, вывести дополнительные силы правоохранительных органов из ГБАО и наказать виновных в стрельбе в ночь 4 ноября, в результате которой получили ранения два местных жителя.

На видео, опубликованном в Facebook, видно, Файзов стоит на балконе администрации области рядом с Субхон Хамзалиевым, одним из тех, кто был ранен ночью в воскресенье. Одна из протестующих женщин обращается к Файзову, требуя привлечь к ответственности милиционера, стрелявшего в его сына, а также вывести дополнительные силы из города.

Жители обвиняют генерал-майора Хуршеда Мухаммадзода в том, что он без основания начал стрельбу и оскорблял жителей. В свою очередь, межведомственный штаб по обеспечению безопасности в ГБАО обвинил Хурсанда Мазорова, одного из неформальных лидеров региона в провоцировании молодых людей и заявил, что руководитель постов был вынужден применением резиновых пуль предотвратить нападение группы местной молодежи от нападения на свою служебную машину.

По сообщениям источников «Ахбор» в администрации ГБАО, председатель области Ёдгор Файзов созвал экстренное заседание, на котором обсудили ситуация в регионе, в том числе в городе Хорог и требования собравшихся.

В специальном репортаже, межведомственный штаб по обеспечения безопасности в ГБАО заявил, что сейчас в городе Хорог действуют 6 постоянных постов ГАИ.