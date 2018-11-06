В детсаду Андижана ребенок спал в ванне, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - В октябре текущего года отдел юстиции Кургантепинского района Андижанской области во время проверки в дедсаду №9 увидели, как в ванне спал маленький ребенок, сообщает Kun.uz.

В ходе беседы с администрацией ДОУ выяснилось, что в ванне лежал внук повара. Мать ребенка спешила в медицинское учреждение и оставила ребенка своей маме, а когда ребенку захотелось спать, бабушка положила его в ванну.

«Учреждение не отвечает требованиям пожарной безопасности. Мы не имеем электрика, нет денег. После нескольких обращений, приехал электрик и составил список необходимых вещей. Нужна большая сумма денег, чтобы приобрести эти предметы. Мы не можем платить из своего кармана. Зарплата всего лишь 700 тыс. сумов. Что делать? Мы несколько раз попросили о помощи, но никто не помогает», - сказала руководитель детсада.

В Министерстве дошкольного образования сказали, что они не в курсе событий. Представители ведомства, возможно, помогут дошкольному учреждению, но только после проверок и изучения реальной ситуации.

По данным МДО, детский сад был построен в 1985 году и его намерены отремонтировать в 2019 году.

Издание продолжает следить за развитием событий по этому делу.