Лукашенко не видит необходимости в создании российской военной базы в Беларуси

CA-NEWS (CA) - Президент Александр Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других государств, в том числе России, на территории Беларуси. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с группой американских аналитиков, передает «БелТА».

Лукашенко упомянул и о том, что Беларусь находится в военном союзе с Россией, у которой отношения с Западом в настоящее время не самые лучшие. «Тем не менее на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств», - заметил белорусский лидер.

По его словам, очень часто обсуждается проблема российской базы на территории Беларуси. «Надуманная проблема. Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены», - подчеркнул президент.

«Более того, наши военные в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси. Потому что мы на своей земле. Мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет», - заявил глава государства.

Александр Лукашенко также отметил, что Вооруженные Силы Беларуси, которые уже четырежды реформировались, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнить свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе Россия. «По своей подготовленности, целенаправленности, по своей эффективности. Я говорю это открыто. Поэтому нам не нужны никакие базы. Если они нужны будут, мы об этом скажем честно», - отметил президент.

Одновременно он подчеркнул, что если НАТО будет продолжать «запугивать», размещая базы в Польше, либо еще каким-то образом, то Беларуси будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное. «Хотя в последнее время (вы наблюдаете, мы тоже не скрываем) мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение», - обратил внимание Александр Лукашенко.

«Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую», - заявил глава государства.

Он добавил, что ведущиеся разговоры о военной базе России являются не более чем болтовней. «Это просто какой-то пиар ненужный. С практической точки зрения в этом нет никакой необходимости, - сказал Александр Лукашенко. - Надо будет, мы об этом скажем во всеуслышание. Но мы не хотим инициировать никаких шагов, чтобы вы подумали, что белорусы какие-то ненормальные: говорят одно, делают другое и готовятся к войне. Мы не хотим этого».

«Но защищаться, если нужно, мы будем не так, как в былые времена. Вы знаете, что мы потеряли в последней войне каждого третьего. Кстати, воевали вместе с вами против фашизма», - добавил белорусский лидер.