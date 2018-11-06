В Хорезме журналиста через 7 суток ареста выпустили на свободу

CA-NEWS (UZ) - Заместитель редактора газеты «Хоразм ёшлари» Давлатназар Рузметов вышел на свободу, сообщает Kun.uz.



После 7 суток административного ареста в интервью Kun.uz журналист отметил: «В первую очередь я благодарен тем, кто поддержал меня и мою семью. 29 октября я был арестован и 5 ноября вышел на свободу. Меня держали в Хазораспском районном изоляторе, но условия там были очень тяжелые. Я подробно напишу обо всем позже», - сказал он.

Напомним, журналиста обвинили в мелком хулиганстве после того, как он пришёл на собрание местной администрации, посвящённой сбору хлопка. Глава района Журабек Рахимов прервал совещание, увидев журналиста. Сразу после этого, Рузметова увели в РУВД и арестовали на 7 суток по обвинению в хулиганстве.