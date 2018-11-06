Граждане Узбекистана задержаны на пограничном посту в Шымкенте

CA-NEWS (UZ) - Пограничниками пункта пропуска «Шымкент авиа», Регионального управления «Оңтүстік» пограничной службы КНБ РК задержана гражданка Республики Узбекистан, прибывшая рейсом «Стамбул – Шымкент». В ходе осмотра ее личных вещей были обнаружены золотые изделия, превышающие нормы провоза: 17 колец, 24 серьги, 5 кулонов.

Также, за превышение норм провоза, на пункте пропуска «Қазығұрт» задержаны 3 гражданина Республики Узбекистан, прибывшие в РК на трех автомобилях марки «Шевроле».

На площадке досмотра транспортных средств в автомашинах была обнаружена различная керамическая посуда, всего — 2480 штук. Груз заактирован и передан в таможенную службу, сообщает пресс служба ПС КНБ РК.