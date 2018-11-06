Гражданин Узбекистана порезал сожительницу в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Узбекистана порезал сожительницу в Санкт-Петербурге. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщили местные СМИ.



В минувшее воскресенье по улице 1-й Красноармейской в Санкт-Петербурге случилась ссора между мужчиной и женщиной, уроженцами Узбекистана, которая переросла в поножовщину.

Как сообщили в правоохранительных органах, в ходе внезапно возникшей словесной перепалки 50-летний мигрант без прописки взял в руки нож и нанес своей 47-летней сожительнице ножевые ранения.

По адресу выдвинулась бригада скорой помощи. Они госпитализировали пострадавшую с множественными колото-резаными травмами брюшной области. Состояние жертвы оценивается как тяжелое.

В отношении нападающего оформлен протокол явки с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.