РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев встретился с премьером Эстонии

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаева 6 ноября встретился с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили перспективы укрепления сотрудничества между государствами в сфере цифровизации и инновационных технологий, а также обменялись мнениями по вопросам развития торгово-экономических отношений.

Глава государства указал на необходимость наращивания торговых связей между странами и остановился на приоритетных направлениях развития экономического сотрудничества. Он также отметил важность налаживания сотрудничества в сфере обрабатывающей и аграрной промышленности, фармацевтике и других секторах экономики.

В свою очередь Ю.Ратас поделился впечатлениями от своего первого визита в Астану. Он выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в области цифровизации и транспортно-логистической сфере, а также в расширении инвестиционного сотрудничества.

print
  • Перед Чемпионатом мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде появились дешевые окорочка
  • Таджикистан и Саудовская Аравия договорились усилить совместную борьбу с наркотиками
  • Минобразования Казахстана предостерегает учителей от мошеннических действий, связанных с проведением квалификационного тестирования
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×