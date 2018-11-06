Назарбаев встретился с премьером Эстонии

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаева 6 ноября встретился с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили перспективы укрепления сотрудничества между государствами в сфере цифровизации и инновационных технологий, а также обменялись мнениями по вопросам развития торгово-экономических отношений.

Глава государства указал на необходимость наращивания торговых связей между странами и остановился на приоритетных направлениях развития экономического сотрудничества. Он также отметил важность налаживания сотрудничества в сфере обрабатывающей и аграрной промышленности, фармацевтике и других секторах экономики.

В свою очередь Ю.Ратас поделился впечатлениями от своего первого визита в Астану. Он выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в области цифровизации и транспортно-логистической сфере, а также в расширении инвестиционного сотрудничества.