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  6 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Неделя Итальянского туризма пройдет в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 7,8,9,12 ноября текущего года совместно с Итальянским Институтом Galileo Ferraris реализуется проект «Неделя Итальянского туризма».

Как сообщила пресс-служба "Узбектуризма", в целях повышения уровня в области сервиса и гостеприимства, а также профессиональных навыков кадров сферы туризма, в рамках проекта эксперты из Италии проведут ряд мастер классов для профессионалов - работников и руководителей гостиниц, туристических фирм, поваров ресторанов, барменов и официантов в Узбекистане. Обучение пройдёт по трем направлениям: туризм и гостеприимство; кулинарное мастерство (шедевры Итальянской кухни); искусство сомелье.

В ходе мероприятия ведущими экспертами туристской индустрии Италии будут раскрыты актуальные темы туриндустрии.

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