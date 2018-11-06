Неделя Итальянского туризма пройдет в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 7,8,9,12 ноября текущего года совместно с Итальянским Институтом Galileo Ferraris реализуется проект «Неделя Итальянского туризма».



Как сообщила пресс-служба "Узбектуризма", в целях повышения уровня в области сервиса и гостеприимства, а также профессиональных навыков кадров сферы туризма, в рамках проекта эксперты из Италии проведут ряд мастер классов для профессионалов - работников и руководителей гостиниц, туристических фирм, поваров ресторанов, барменов и официантов в Узбекистане. Обучение пройдёт по трем направлениям: туризм и гостеприимство; кулинарное мастерство (шедевры Итальянской кухни); искусство сомелье.

В ходе мероприятия ведущими экспертами туристской индустрии Италии будут раскрыты актуальные темы туриндустрии.