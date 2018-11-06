В Улан-Баторе открылась международная выставка монгольской каллиграфии

CA-NEWS (MNG) - В преддверии 856-летия со дня рождения Чингисхана 6 ноября в художественной галерее Монголии открылась международная выставка монгольской каллиграфии под названием «Письменность вечного синего неба-2018», сообщает пресс-служба президента страны.

По словам организаторов, цель выставки — это увеличение числа людей, изучающих старомонгольскую письменность. Данная выставка продлится до 9 ноября.

⇳

На выставке были представлены более 200 работ лучших каллиграфов из Монголии, Франции, китайского автономного района Внутренняя Монголия, российской Бурятии и Калмыкии.

По словам ученых-исследователей, множество известных произведений классической литературы Монголии было написано именно на старомонгольской письменности.

Напомним, в 2013 году монгольская каллиграфия была внесена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.