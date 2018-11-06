РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Улан-Баторе открылась международная выставка монгольской каллиграфии

CA-NEWS (MNG) - В преддверии 856-летия со дня рождения Чингисхана 6 ноября в художественной галерее Монголии открылась международная выставка монгольской каллиграфии под названием «Письменность вечного синего неба-2018», сообщает пресс-служба президента страны.

По словам организаторов, цель выставки — это увеличение числа людей, изучающих старомонгольскую письменность. Данная выставка продлится до 9 ноября.

На выставке были представлены более 200 работ лучших каллиграфов из Монголии, Франции, китайского автономного района Внутренняя Монголия, российской Бурятии и Калмыкии.

По словам ученых-исследователей, множество известных произведений классической литературы Монголии было написано именно на старомонгольской письменности.

Напомним, в 2013 году монгольская каллиграфия была внесена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

print
  • Узбекскую воспитательницу дискриминируют за правду о нарушениях в интернате для больных туберкулезом
  • В Ашхабаде массово устанавливают счетчики на газ
  • США потратят на отправку военных к границе с Мексикой $200 млн
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×