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  6 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Из Казахстана выдворены 89 мигрантов, в приемник водворены более 200 иностранцев

CA-NEWS (KZ) - В Алматы в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» за нарушение миграционного законодательства Казахстана к административной ответственности привлечено порядка 400 граждан.

По данным Департамента полиции города, за пределы страны выдворено 89 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. В приемник-распределитель водворено 219 подданных других государств без документов, удостоверяющих их личность.

Мероприятие проводилось 2 дня, за это время выявлено 25 фактов нарушения правил привлечения иностранной рабочей силы, за неприятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев на территории РК в отношении 52 физических и юридических лиц приняты меры административного воздействия.

За неисполнение решения суда о выдворении инспекторы миграционной службы выявили и зарегистрировали 9 уголовных дел.

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