Генпрокурор, министры, депутаты и чиновники Монголии обвиняются в выделении средств фонда развития на членов семьи и друзей

CA-NEWS (MNG) - Высокопоставленные лица Монголии обвиняются в растрате денежных средств фонда развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в сумме $1,3 млн, которые были потрачены на семью и близких друзей. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на орган по борьбе с коррупцией в Монголии.

Растраченные деньги предназначались для использования в фонде МСП. Этот фонд был создан 18 лет назад для предоставления займов с 3% для владельцев малых и средних предприятий, поскольку банки и финансовые компании обычно выдают займы под 12 и 30%.

В бюджете 2018 года $25,4 млн было выделено в этот фонд. Однако, две недели назад, в опубликованных отчетах на сайте было обнаружено, что некоторые высокопоставленные лица используют фонд для предоставления займов своим компаниям, членам семьи и друзьям.

Среди обвиняемых - министры правительства, парламентарии, генеральный прокурор, генеральный аудитор, глава центрального банка и бывший глава разведывательной службы, отмечает агентство.

3 ноября были арестованы четыре государственных служащих, участвовавших в управлении фондом.

На прошлой неделе министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Батъяргал Батзориг, который курировал фонд МСП, подал в отставку под давлением правящей Монгольской народной партии (МНП), которая контролирует 85 процентов 76-местного парламента страны. Он предоставил кредит в $547 тыс. транспортной компании, управляемой его женой.

Было также обнаружено, что депутат парламента Энхбаяр Жамбал, владеющий финансовыми и сельскохозяйственными компаниями, взял в займы $371 тыс. из фонда МСП.

Он настаивал на том, что деньги использовались для улучшения практики скотоводства, в стране, где животноводство является основным источником продовольствия для населения в 3 миллиона человек.

Работа министра транспорта Содбаатар Янгуг также подверглась риску, после того как выяснилось, что он взял кредит в размере $371 тыс. из фонда МСП и использовал их для послеродового терапевтического медицинского центра, основанный его женой.

Ягуг утверждает, что из-за слабого здоровья его жена не участвовала в ведении бизнеса, но в соответствии с формой декларации о доходах, поданной в орган по борьбе с коррупцией, он имеет 100-процентную собственность на центр.

На данный момент органом по борьбе с коррупцией ведется расследование.