Скупщика краденых вещей и воров разоблачили в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Крупного скупщика краденых вещей разоблачили в Алматы.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции города, 33-летний ранее судимый за грабеж уроженец Туркестанской области свой 2-этажный коттедж, расположенный в жилом массиве Алматы, частично оборудовал под склад временного хранения краденого имущества. В числе его ассортимента - цифровая техника, меховые изделия, гаджеты и комплектующие к ним.

По месту жительства М.Байдаулетова был проведен обыск, в результате чего обнаружено и изъято 184 сотовых телефонов различных моделей, 154 ноутбука, 10 нетбуков, 7 телевизоров, 29 единиц видео- и фотоаппаратуры, проектор, 6 мужских барсеток, 8 норковых шуб, 6 наручных часов, 26 сумок от ноутбуков, 80 чехлов от сотовых телефонов, а также 15 зарядных устройств для ноутбуков. Задержанный сбывал краденое имущество третьим лицам с материальной прибылью.

Отмечается, что параллельно сотрудники оперативного подразделения разоблачили преступную группу квартирных воров, которые сбывали награбленное М.Байдаулетову. Банда - молодые люди в возрасте от 26 лет до 31 года, приезжие из Алматинской и Туркестанской областей, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи и мошенничествза - задержана с поличным, на выходе из учебного центра, откуда было похищено имущество на общую сумму 400 тыс. тенге.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время доказана их причастность к 6 аналогичным преступлениям на территории города.