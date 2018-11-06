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  6 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за $2 млн

CA-NEWS (CA) - Авиакомпания «Белавиа» выставила на торги самолет Ту-154М, на котором летал президент Беларуси Александр Лукашенко, стартовая цена лота — $2 млн, сообщают «Белновости».

Согласно информации, размещенной Минским городским центром недвижимости, 5 декабря пройдут торги по продаже воздушного судна TУ-154M (год выпуска - 1995, бортовой номер EW-85815).

Начальная цена бывшего борта N1 составляет Br4 млн 292,9 тыс. (чуть более $2 млн по курсу Нацбанка).

Лукашенко совершал перелеты на Ту-154М в середине 2010-х годов. Самолет был выпущен в 1995 году, в 2012 году Ту-154М заменили на Boeing-767-300ER. В последний раз белорусский лидер летал на Ту-154 в Китай в сентябре 2016 года.

В настоящее время авиакомпания «Белавиа» эксплуатирует как правительственные Boeing 767-300ER (бортовой номер EW-001PB), Boeing 737 Business Jet (бортовой номер EW-001PA). Ту-154M использовался ранее президентом, затем премьер-министром страны и членами правительства.

Вместо традиционной голубой раскраски самолеты президента окрашены в красные и зеленые тона национального флага Белоруссии. На борту у двери нанесена надпись «Беларусь» на кириллице и латинице. На хвосте изображен государственный герб республики.

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