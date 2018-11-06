Спецслужбы Таджикистана заявляют, что Украина выпустила из тюрьмы таджика, являющегося одним из опасных боевиков ИГ

CA-NEWS (TJ) - Спецслужбы Таджикистана заявили, что Украина выпустила одного из самых опасных боевиков террористической группировки «Исламское государство», передает Радио Озоди.

37 летний житель кишлака Шайнаки Чанор района Рудаки Муродали Халимов, известный как «Босс», два года назад был задержан по запросу Интерпола в Киеве по прилету из Турции. На просьбу генпрокуратуры РТ об экстрадиции Халимова, в Киеве ответили отказом.

«Недавно стало известно, что власти Украины отпустили «Босса». В настоящее время Халимов, по нашим сведениям, находится на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики», - сообщили в спецслужбах Таджикистана.

На родине Муродали Халимова обвиняют в терроризме, наемничестве, организации преступного сообщества и членстве в запрещенном религиозном течении «Салафия».

По словам источника Радио Озоди, власти Украины не прокомментировали свое решение об освобождении Халимова. «В Киев были направлены все документы, свидетельствующие об участии Муродали Халимова в боевых действиях на территории Сирии и привлечении им граждан в ряды ИГ. Но Киев отказался экстрадировать его в Таджикистан. О том, что Халимов находится на территории ДНР, сообщил один из его знакомых, задержанный на днях в Таджикистане», - рассказал источник

По информации таджикских властей, Муродали Халимов вместе с женой и тремя детьми в 2014 перебрался в Сирию. В эту страну выехала и семья 34-летнего Махмадсаида, брата Муродали Халимова. Вместе с ним в «джихад» отправились жена, трое детей, сестра Дилором с мужом, а также Гулшараф Саьдуллоева, 66-летняя мать Халимовых.

Сообщается, что 14 членов семьи Халимовых обвиняются в сотрудничеств с ИГ. Два года назад пресс-служба генеральной прокуратуры Таджикистана сообщила, что «родные братья, жители кишлака Шайнаки Чанор района Рудаки, 26-летний Хушвахт Халимов (отец одного ребенка) и 42-летний Сайдулло Халимов (отец пятерых детей) судом столичного района Сомони за активную пропаганду идей группировки «Исламское государство», привлечении граждан в ряды этой организации приговорены к 17 и 15 годам соответственно. Отбывать наказание мужчину будут в колонии строгого наказания». Осужденные также признаны виновными в финансировании поездок некоторых граждан в Сирию, отмечалось в сообщении Генпрокуратуры РТ.

Позже родной брат осужденных 45-летний Нурулло Халимов и его 19-летний сын были задержаны в Турции по дороге в Сирию. Они были экстрадированы в Таджикистан, где их осудили на 15 и 12 лет соответственно.

В настоящее время только двое из этой большой семьи находятся на свободе. Шариф Халимов, брат Муродали Халимова, ранее в беседе заявлял, что он с самого начала не разделял идею «джихада» в чужой стране и поэтому наотрез отказать покинуть Таджикистан.

По его словам, о том, что его мать Гулшараф Саьдуллоева перебралась в Сирию, он узнал через несколько месяцев, будучи на заработках в России. «Мама отправилась туда, чтобы вернуть детей и внуков на родину. Она так решила после того, как узнала о смерти моего брата Махмадсаида. Однако, позже нам сообщили, что мама также погибла в Сирии»,- говорит Шариф Халимов.