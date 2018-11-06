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  6 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане скончались 2 беременные женщины
Предыстория: Не выдержала. Главврач перинатального центра в Астане, в котором скончались 4 роженицы, уволилась

CA-NEWS (KZ) - В Астане 31 октября и 4 ноября скончались беременные женщины.

По словам заместителя руководителя Управления общественного здравоохранения города Алии Рустемовой, первая смерть женщины, 1986 года рождения, произошла на дому при доношенном сроке беременности. При вскрытии установлена врожденная патология головного мозга, которая не была диагностирована при жизни. Вторая женщина, 1980 года рождения, поступила в больницу после попытки самостоятельно прервать беременность с помощью таблеток.

«Женщина поступила почти умершей, в состоянии агонии после криминального вмешательства. Были привлечены все службы и специалисты республиканских клиник. Медицинская помощь оказана в полном объеме, однако, несмотря на весь спектр оказанных реанимационных действий, женщина скончалась», – сообщила специалист, добавив, что умершая скрывала свою беременность от родственников, на учете по беременности не состояла, в медицинские организации не обращалась.

С начала года в Астане зарегистрировано 7 случаев.

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