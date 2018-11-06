Летом 2019 года в Монголии пройдёт чемпионат мира по баскетболу 3х3

CA-NEWS (MNG) - 1 ноября на официальном сайте международной федерации баскетбола опубликовано решение о проведении чемпионата мира по баскетболу 3х3 в юношеской возрастной категории U18 в июне 2019 года в Монголии.

В чемпионате мира по баскетболу 3х3 в возрастной категории U18 примут участие лучшие 40 мужских и женских команд.

В баскетболе 3х3 каждая из команд состоит из трех основных игроков и одного запасного. Матч длится 10 минут или до того момента, пока одна из команд не наберет 21 очко. Игры проводятся на специальной площадке с одной корзиной.