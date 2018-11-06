В Казахстане ввод жилья увеличился на 11,6%, инвестиции в строительство составили более $2 млрд

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане ввод жилья увеличился на 11,6%. Об этом 6 ноября на заседании правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По его словам, за 9 месяцев по республике сдано в эксплуатацию 8,8 млн кв.м жилья, что на 11,6% больше аналогичного уровня 2017 года. Более 77 тыс. семей улучшили свои жилищные условия, из них около 9,5 тыс. семей приобрели жилье, построенное за счет государственных средств.

«Инвестиции в жилищное строительство увеличились на 31,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года (507,8 млрд тенге ($1,37 млрд) и составили 818,9 млрд тенге ($2,2 млрд). На 1 тенге государственных инвестиций вложено 8 тенге частных инвестиций (818,9 млрд тенге/102,5 млрд тенге). Всего в текущем году планируется обеспечить ввод не менее 12,1 млн кв.м жилья, из них в рамках госинвестиций 1,3 млн кв.м или 22 тыс. квартир», - отметил глава МИР.

По итогам 9 месяцев наибольшие объемы ввода жилья наблюдаются в городах Астана (1,8 млн кв.м), Алматы (1,3 млн кв.м) и в Мангистауской области (910,5 тыс. кв.м). Значительный рост темпа ввода жилья отмечен в Алматинской (+59%), городе Шымкент (+48,6%) и Мангистауской (+37%) областях.