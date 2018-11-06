Генсек ООН: Недопустимо, чтобы роботы могли самостоятельно выбирать цель и уничтожать ее

CA-NEWS (CA) - Роботы-убийцы, способные самостоятельно выбирать цель и поражать ее, должны быть запрещены законом. Такие машины крайне опасны и могут подорвать положения международного права в условиях конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на веб-саммите, который открылся в Лиссабоне.

Этот форум, который впервые прошел в 2010 году, называют крупнейшей технологической конференцией в мире. Для участия в нем в столицу Португалии съехались сотни создателей и руководителей крупных компаний и корпораций. «Существование и использование машин, которые способны самостоятельно выбирать цель и поражать ее, недопустимы с политической точки зрения и отвратительны – с позиции нравственности, - подчеркнул глава ООН, общаясь к собравшимся. – Они должны быть запрещены международным правом». По словам главы ООН, искусственный интеллект все чаще используют в военных целях.

«Очень сложно будет предотвратить эскалацию конфликта в случае применения роботов, которые могут самостоятельно принимать решения и исполнять их», - считает Антониу Гутерриш. «Непросто будет и гарантировать соблюдение международного права», - добавил он.

В целом Генеральный секретарь в своем выступлении отметил, что высокие технологии – это одновременно благо и угроза. С одной стороны, интернет расширяет возможности людей, в том числе жителей самых отдаленных регионов планеты. С другой, в ближайшие годы, например, ожидаются большие изменения на рынке труда: какие-то профессии отмирают, а на их месте появляются другие. «Мы не знаем, какой процесс будет развиваться быстрее», - сказал глава ООН. Однако, человечество, по его словам, должно принять срочные меры, чтобы подготовиться к этим изменениям.

Генсек также обеспокоен ростом ксенофобских настроений в сети. «Я понимаю, что не интернет создал ксенофобию и ненависть, - подчеркнул он. - Но новые технологии позволяют во много раз ускорить распространение таких идей». Как считает Гутерриш, необходимо усилить положительный эффект технологического прогресса и противостоять негативным тенденциям в развитии новых технологий. При этом он предлагает искать новые формы международного сотрудничества в этой области.

«Традиционные методы [согласования решений] занимают много времени, - сообщил он. – А технологии развиваются быстро». По словам Генсека, пока специалисты готовят текст очередной конвенции, обсуждают и согласовывают его; пока страны принимают и ратифицируют документ, ситуация меняется. Гутерриш предлагает разработать механизмы, которые помогут оперативно реагировать на новые угрозы, и использовать ООН в качестве постоянной платформы для их создания.