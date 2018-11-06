Американский актер Идрис Эльба возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин по версии People

CA-NEWS (CA) - Актер Идрис Эльба, который, по мнению поклонников фильмов о Джеймсе Бонде, должен получить роль агента 007 после Дэниэла Крейга, назван самым сексуальным мужчиной из ныне живущих по версии журнала People, сообщило издание в понедельник, 5 ноября.

По данным Reuters, родившийся в Лондоне 46-летний актер сказал, что, когда журнал сообщил ему эту новость, он не поверил.

«Это был хороший сюрприз - уж точно потешил мое эго», - сказал Эльба.

В 2012 году Эльба получил «Золотой глобус» за главную роль в телесериале Би-би-си «Лютер». Известность актеру также принесли роли в фильмах «Тор» и в американском телесериале «Прослушка».

В предыдущие годы звания самого сексуального мужчины по версии People удостаивались певцы Адам Левайн и Блейк Шелтон, а также актеры Крис Хемсворт, Джордж Клуни и Ченнинг Тейтум.

Поклонники «бондианы» хотят, чтобы Эльба, сын африканских иммигрантов, сыграл Джеймса Бонда в 26-м фильме франшизы, который должен выйти на экраны в 2020 году.

Эльба в августе спровоцировал слухи о том, что может стать первым темнокожим актером, который сыграет Бонда, опубликовав в твиттере свою фотографию с подписью «Меня зовут Эльба, Идрис Эльба». Однако несколько дней спустя актер опроверг предположения о его новой роли.