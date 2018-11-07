В Узбекистане намерены вновь изменить латинский алфавит

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане решили изменить алфавит. Эксперты предлагают вернуть в узбекский алфавит «турецкие буквы». Ch, Sh, Gʻ и Oʻ предлагают заменить на Ç, Ş, Ğ и Ŏ, сообщают местные СМИ.

По данным УзА, измененный алфавит, базирующий на латинице, планируется принять до конца текущего года. Над изменениями алфавита работает специальная группа при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы.

Основным изменениям подверглись согласные буквы. Так, звуки «ш» и «ч», сейчас передаваемые как «sh» и «ch», в новом алфавите будут выглядеть как «ş» и «ç».

Также, в буквах O‘, G‘ уберут апостроф. Теперь данные буквы будут писаться, как «ŏ» и «ğ».

Следует отметить, что звук «ц» в новом алфавите не отражен. На данный момент, для обозначения данного звука в письменности используется буква «s».

В соцсетях пользователи несколько дней бурно обсуждают проект изменения алфавита и выражают недовольства в связи с планируемыми изменениями и тем, сколько финансовых средств для этого потребуется.

Таблица предлагаемого нового алфавита: