У жителей Ашхабада проверяют наличие счетчиков на воду и газ

CA-NEWS (TM) - Жителей Ашхабада в третий раз с начала октября обходят представители управления «Горводоканала» в сопровождении полицейских, которые проверяют, установлены ли в квартирах и домах водомерные счетчики, сообщает «Хроника Туркменистана».

Жители сообщают, что тем, кто еще не установил счетчики, в письменной форме выносится последнее предупреждение. Люди должны расписаться, что с предупреждением ознакомлены. Проверяющие заявляют жильцам, что исполняют личное распоряжение министра МВД Исгендера Муликова. Напомним, что именно на него президент возложил контроль за исполнением поручения по своевременной установке счетчиков.

Люди предполагали, что наличие в семье инвалида первой группы или ветерана войны дает право пользоваться коммунальными услугами бесплатно и не устанавливать измерительные приборы, однако с них все равно требуют наличие счетчиков без скидок на установку. Сообщается, что в дальнейшем им могут быть предоставлены льготы при оплате коммунальных услуг.

По неизвестным причинам стоимость установки счетчика в разных районах столицы отличается. Например, в микрорайоне МИР-4 за установку счетчика берут 300 манатов, а в МИР-7 требуют заплатить 310 манатов.

Установку счетчиков от населения в Туркменистане стали требовать еще в прошлом году, после того, как с 1 ноября 2017 года в стране начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги.