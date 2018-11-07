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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Депутат мажилиса предлагает создать в Казахстане банки для хранения генетических материалов

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова считает необходимым создать в Казахстане биобанки. Об этом она сказала 7 ноября на заседании парламента.

По ее словам, страна должна иметь биобанки для хранения генетических материалов человека, животных, растений и микроорганизмов. «Это особенно важно в контексте нарастающих рисков экологических и антропогенных катастроф. Уже сейчас некоторые организации предпринимают шаги по их созданию своими силами», – отметила депутат, поинтересовавшись, предпринимает ли Министерство образования и науки меры.

Заместитель министра Асхат Аймагамбетов ответил, что в Казахстане созрела необходимость создания биобанков и ведомство намерено развивать данное направление по двум векторам.

«Первый – это биологические банки, второй – биобанки медицинского направления. В целом у нас есть исследования. Если норма будет принята, то мы проведем соответствующую работу», – сообщил он.

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