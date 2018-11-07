Размер показателя для расчетов в Таджикистане может увеличится на 10%

CA-NEWS (TJ) - Размер показателя для расчетов в проекте государственного бюджета Таджикистана на будущий год предлагают повысить на 10%.

Как сообщил «Авеста» источник в правительстве республики, в проекте госбюджета на будущий год предлагается увеличение финансирования отраслей народного хозяйства по сравнению с нынешним годом.

Наравне с этим также планируется увеличить размер показателя для расчетов на 10%. Таким образом, размер показателя для расчетов увеличится с нынешних 50 сомони ($5,33) до 55 сомони.

Посредством этого показателя в стране выплачиваются штрафы, налоги и пошлины.

Напомним, что с 1 января 2015 года показатель для расчетов был установлен в размере 40 сомони, а с 1 января 2017 года – в размере 50 сомони ($5,33).

Между тем, после утверждения правительством республики проекта закона «О Госбюджете Таджикистана на 2019 год», он (проект) должен быть предложен Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента страны).

Как сообщили в нижней палате парламента страны, ожидается, что проект указанного закона поступит к ним на следующей неделе.

В министерстве финансов отмечают, что объем доходной части госбюджета на будущий год предлагается размере 23,8 млрд. сомони ($2,5 млрд.), что на 13,2% больше размера доходной части бюджета нынешнего года.

Показатель расходной части бюджета составит 24,2 млрд сомони ($2,5 млрд) что на 13,3% больше чем в нынешнем году. Дефицит бюджета 2019 года предусмотрен на уровне 0,5% от общего объема ВВП республики.

Общий объем ВВП республики в проекте госбюджета на будущий год прогнозирован в размере более 78,2 млрд. сомони (более $8,3 млрд. по нынешнему официальному курсу). Реальный рост экономики предусмотрен на уровне 7%. Инфляция предусмотрена на уровне 6,3%. Ожидается, что бюджет на следующий год, как и в предыдущие годы, будет носить социальный характер.

Напомним, что общий объем госбюджета текущего года прогнозирован в размере 66,8 млрд сомони ($7 млрд).

Доходная часть госбюджета 2018 года составляет 21 млрд 3 млн сомони ($2 млрд 240 млн), а расходная статья 21 млрд 337 млн сомони ($2 млрд 276 млн). В бюджете текущего года рост таджикской экономики прогнозируется на уровне 7%.