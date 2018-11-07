Самая большая монгольская юрта зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса

CA-NEWS (MNG) - Огромная монгольская юрта, изготовленная мастерами отечественной компании «Сэлнэн», в этом году зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса, передает Montsame.

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Юрта установлена вблизи контрольно-пропускного пункта Ханги-Мандал, расположенного на территории сомона Хатанбулаг аймака Дорноговь. Эта 36-стенная юрта занимает около 1 тыс. кв. м площади. Одновременно в юрте поместятся примерно 500 человек. Высота составляет 14 метров, что представляет собой высоту трехэтажного здания.

Главной особенностью этой юрты является сохранение традиционного дизайна и мастерства монгольской юрты. Несмотря на большой размер, юрта имеет четыре традиционных опоры (багана). Юрту будут использовать в целях привлечения иностранных туристов.