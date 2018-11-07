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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Депутат требует навести порядок на рынке нетрадиционной медицины Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Ахмед Мурадов требует от Министерства здравоохранения Казахстана навести порядок на рынке нетрадиционной медицины.

Как сказал он 7 ноября на заседании парламента, в республике огромный рынок нетрадиционной медицины: китайская, исламская, святая вода, лечебная грязь – сфера, где нет никакого контроля.

«Кто-то представляет, какой там оборот финансов? Платят дорого, а результаты плачевные, но когда совсем все плохо, идут за гарантированной медицинской помощью. Из-за отсутствия контроля никто не знает, сколько таких «лекарей» в стране. От них не меньший вред, чем от идеологических диверсий, подрыв нашего здоровья, в конце концов», - возмутился парламентарий.

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