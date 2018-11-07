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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Т.Тарасова надеется, что казахстанцы будут вечно помнить Д.Тена. На доме в Алматы, где он жил, открыли мемориальную доску

CA-NEWS (KZ) - На доме в Алматы, где жил убитый летом казахстанский фигурист Денис Тен, открыли мемориальную доску.

В церемонии, помимо родных и друзей Д.Тена, участвовала его тренер Татьяна Тарасова.

Выступая на мероприятии, она отметила, что фигурист прославлял свою родину. По ее словам, миллионы людей, которые видели выступления Дениса, искали на карте Казахстан.

«Великий сын своего народа. Это был человек-сюрприз. Он украшал жизнь, я бежала к нему каждый день со всех ног на тренировку, потому что общение с такими людьми делает тебя счастливым. Тысячи спортсменов просили меня передать поклон этой земле и его маме, потому что скорбят все.

Он писал рассказы, сказки, музыку и много замечательных стихов и песен. И я надеюсь, что народ, в котором он вырос и корнями пророс в эту землю, будет помнить его вечно», - сказала Т.Тарасова.

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