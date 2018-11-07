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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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НАТО продолжить финансировать армию Афганистана до 2024 года

CA-NEWS (CA) - НАТО будет продолжать финансировать армию Афганистана как минимум до 2024 года. Об этом во вторник, 6 ноября заявил президент Афганистана Ашраф Гани на пресс-конференции в Кабуле с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает телеканал Tolonews.

«НАТО подтвердила продолжение финансирования афганской армии как минимум до 2024 года», - заявил он, поблагодарив Столтенберга, прибывшего с не объявленным визитом в столицу Афганистана, за поддержку.

«НАТО полна решимости добиться успеха в Афганистане. Вот почему около 16 тыс. военнослужащих из 39 стран служат в составе миссии НАТО «Решительная поддержка», - подчеркнул генсек НАТО.

Выступая на совместной пресс-конференции Столтенберг призвал движение «Талибан» прекратить убийства мирных жителей. Он отметил, что «Талибан» должен понять, что война никому не выгодна.

Столтенберг добавил: «Талибан должен понять, что продолжение борьбы бессмысленно и контрпродуктивно. Чтобы быть частью будущего Афганистана, они должны сесть за стол переговоров».

В декларации опубликованной по итогам встречи глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе также говорится о продлении финансовой помощи афганским военным силам еще на четыре года после 2020 года.

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