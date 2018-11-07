В Таджикистане двухлетний ребенок погиб под колесами машины отца

CA-NEWS (TJ) - 6 ноября примерно в 16:00, Солиев Н.С, 1984 г.р., житель Хатлонской области на юге Таджикистана на улице рядом со своим домом совершил наезд на своего сына 2016 г.р, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Отец пытаясь дать задний ход, не заметил ребенка, играющего на улице. Ребенок погиб на месте, отмечается в пресс-релизе.