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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане двухлетний ребенок погиб под колесами машины отца

CA-NEWS (TJ) - 6 ноября примерно в 16:00, Солиев Н.С, 1984 г.р., житель Хатлонской области на юге Таджикистана на улице рядом со своим домом совершил наезд на своего сына 2016 г.р, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Отец пытаясь дать задний ход, не заметил ребенка, играющего на улице. Ребенок погиб на месте, отмечается в пресс-релизе.

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