В Германии судят 94-летнего бывшего охранника СС в концлагере Штуттгоф

CA-NEWS (CA) - Бывший охранник СС предстал перед судом в Германии по обвинениям в соучастии в массовых убийствах в нацистском лагере смерти во время Второй мировой войны, сообщает Би-би-си.

Подсудимый, проходящий в материалах дела под именем Иоганн Ребоген, которому сейчас 94 года, служил в лагере Штуттгоф на территории современной Польши с июня 1942 по сентябрь 1944 года.

Сам он отрицает, что знал о совершаемых там зверствах.

Поскольку ему в то время ему еще не исполнился 21 год, процесс проходит в суде по делам несовершеннолетних в западногерманском Мюнстере.

Бывшему охраннику, неспособному передвигаться без инвалидной коляски, грозит 15 лет тюремного заключения, однако вряд ли будет отбывать наказание в тюрьме из-за своего преклонного возраста. По той же причине каждое слушание по делу будет ограничено двумя часами, сообщил в интервью агентству AFP прокурор Дортмунда Андреас Брендель.

В чем суть обвинения?

Ребоген вместе с другим бывшим охранником СС подозревается в причастности к убийству сотен людей в концлагере Штуттгоф.

Согласно пресс-релизу суда, преступления включают использование ядовитого газа «Циклон Б» в целях убийства:

- Более ста польских заключенных 21-22 июня 1944 года

- По меньшей мере, 77 раненых советских военнопленных летом 1944 год

- Неустановленного числа заключенных-евреев - по некоторым данным, речь идет о сотнях человек - между августом и концом 1944 года, некоторые из которых были убиты в железнодорожных вагонах.

В обвинительном заключении перечислены другие зверства, в том числе расстрел нескольких сотен евреев, считавшихся непригодными для работы, в период с июня 1944 года по апрель 1945 года, и убийство 140 человек, включая еврейских женщин и детей, в период с 1942 по конец 1944 года - смертельными инъекциями в сердце.

Других заключенных преднамеренно оставили замерзать зимой 1943-44 годов. «Подсудимому предъявлены обвинения как охраннику, участвовавшему в убийствах», - сказал Андреас Брендель.

Всё еще предстоит выяснить, достаточно ли здоров другой охранник СС для проведения суда над ним.

Концлагерь Штуттгоф

Штуттгоф был расположен близ Данцига (современного Гданьска) и сначала служил лагерем для интернированных, а затем в 1942 году официально стал концентрационным лагерем.

С июня 1944 года заключенных начали убивать в газовой камере.

В Штуттгофе погибло более 65 тысяч человек, прежде чем он был освобожден Советской Армией 9 мая 1945 года.

Подсудимый

Иоганн Ребоген был захвачен в плен солдатами армии США после войны, но затем вернулся к гражданской жизни и работал ландшафтным архитектором на власти Северного Рейна-Вестфалии.

Отвечая на вопросы полиции в прошлом году, он отрицал, что знал о зверствах, чинимых в лагере. Хотя его имя не было раскрыто судом в Мюнстере, оно было опубликовано Центром Визенталя, который расследует нацистские военные преступления.

«Если посмотреть на то, сколько злых дел и преступлений было совершено, то можно понять, почему пожилым людям тоже приходится иметь дело с судебным преследованием. Германия обязана семьям и жертвам, она должна расследовать эти нацистские преступления даже сегодня. Это юридический и моральный вопрос», - сказал Андреас Брендель.

Что думают о процессе выжившие в концлагерях и родственники жертв?

Родственники убитых в Штутхофе участвуют в судебном разбирательстве.

Среди них один из истцов, Бен Коэн, чья бабушка Джуди (Юдит) Майзель сумела выжить в Штуттгофе.

Он рассказал Би-би-си, что ей отрадно видеть, что в Германии продолжают судить нацистских преступников.

«То, что она может наблюдать, даже за некоторыми элементами этого процесса, даже издалека, дает ей возможность поставить для себя точку в этом деле, - сказал он. - То, что Германия слушает ее, для нее очень важно».

«Я постоянно говорю с ней, и я вижу, что это помогает ей взглянуть на ситуацию по-новому. Может быть это поможет ей закрыть эту главу своей жизни. Но, конечно, пережив такое, поставить точку очень трудно».